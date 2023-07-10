Глава Красноярска обратился к городским вандалам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов обратился к городским вандалам. Сообщение он оставил в своем тг-канале.

Мэр написал, что в июле продолжаются работы по благоустройству общественных пространств, ремонту дорог, дворов и реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Логинов поблагодарил красноярцев за понимание и бережное отношение к цветам в городе, однако «есть и другое отношение».

– На прошедшей неделе вандалы вырвали цветы в уличных кашпо. Рвут единицы — стыдно всем. Обращаюсь к таким равнодушным горожанам, вдруг прочитают меня. Не портите благоустройство, оно создано руками красноярцев для всех горожан!, – написал глава города.