В Красноярском крае в пьяном ДТП погибла 24-летняя девушка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в ДТП погибла 24-летняя девушка. Трагедия произошла в Курагинском районе недалеко от поселка Кошурниково. Изначально проезжавшие по автодороге «Саяны» водители заметили в кустах возле дороги перевернувшуюся на крышу иномарку. И позвонили на телефон экстренной службы, указав место аварии.

В салоне автомобиля находились два человека. Полиция установила их личности. За рулем – 34-летний мужчина, живой и покалеченный – его увезли в больницу. А вот его спутница – 24-летняя пассажирка – погибла. Все указывало на то, что водитель не справился с управлением, отчего иномарка на большой скорости вылетела с гравийной дороги в кювет по ходу движения. Причина – был пьян. Точнее жутко пьян: медицинское освидетельствование показало тройное превышение допустимого количества алкоголя в крови. Остается только гадать, зачем девушка села в машину к такому водителю. На свою погибель. Решается вопрос об уголовном деле.