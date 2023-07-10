В Красноярска выставку картин Сурикова посетили более 37 тысяч человек

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В Красноярска выставку картин Сурикова посетили 37 615 человек. Об этом пишет и.о. министра культуры края Аркадий Зинов в своем тг-канале.

Выставка проходила с 11 мая по 9 июля. Она была посвящена 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова, а всего в город привезли 38 его картин. Работы для выставки предоставили пять российских музеев.

– Напомню, в 2019 году во время зимней Универсиады выставку «Взятие снежного городка» увидели порядка 26 000 человек, – сообщил Аркадий Зинов.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

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