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НовостиПроисшествия10 июля 2023 2:08

В Эвенкии утонул 22-летний мужчина

Обстоятельства трагедии уточняются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Эвенкии утонул 22-летний мужчина

В Эвенкии утонул 22-летний мужчина

Фото: ИВАНОВА Диана

Утро новой недели начинается с трагического сообщения от МЧС: в Эвенкии утонул 22-летний парень. Это произошло накануне, 9 июля, на реке Нижняя Тунгуска, возле поселка Учами. Это пока все, что известно на этот час. Обстоятельства случившегося уточняются.

Между тем статистика несчастных случаев на воды тревожит: число погибших растет почти каждый день. Буквально накануне «КП» сообщило о двух утонувших – один мужчина пошел ко дну в карьере в районе поселка Мелькомбинат города Канска. Еще один мужчина погиб вечером в районе деревни Песчанка Емельяновского района. Он утонул на озере. По сообщениям очевидцев, погибший был пьян.

С начала лета на водоемах края утонули 33 человека. Спасатели постоянно обращаются к населению с призывом как следует подумать, прежде, чем лезть в воду. Если не ради себя, так ради своих близких.