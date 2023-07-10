В Красноярске прошел ползунковый забег. Фото: администрация города

В Красноярске прошел необычный забег – в ползунках. То есть в качестве атлетов выступала самая младшая категория жителей города, которая еще на ножках не стоит, но уже вовсю познает мир. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, стала администрация города. А местом проведения выбран сквер Энтузиастов на правобережье, за торговым центром «Красноярье».

Для юных спортсменов устроили четыре дорожки длиной 10-15 метров. Задача была преодолеть как можно большее расстояние. Мамам разрешалось подбадривать и подманивать своих бегунов в ползунках интересными предметами. Кто-то принес игрушки, а кто-то пульт от телевизора. Он-то и стал главным мотиватором – ориентируясь на него, малыш-победитель и прополз быстрее и дальше остальных.

Добавим, что в допандемийный период конкурс "Карапузы, на старт" был одним из массовых мероприятий, проводимых "Комсомольской правдой" в Красноярске, который собирал десятки участников.