В Красноярске опору Октябрьского моста размыло в районе протоки Татышева. 5 июля администрация города ввела режим готовности к ЧС. Постановление доступно на сайте.

Документ был подписан мэром города Владиславом Логиновым. В тексте сказано, что департаменту городского хозяйства необходимо организовать проведение аварийно-восстановительных работ и других мероприятий, которые связаны с предупреждением угрозы возникновения ЧС. Процесс контролирует первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.

Напомним, что ремонт Октябрьского моста стартовал совсем недавно – 29 июня. Работы должны идти около месяца.