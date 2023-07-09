Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина похитил мобильный телефон у 81-летней женщины. Об этом пишет региональное МВД.

Сообщение в полицию поступило 4 июня. К стражам порядка обратилась 81-летняя жительница Октябрьского района с заявлением о том, что накануне у нее похитили телефон. Оказалось, что красноярка положила свое устройство на газон, когда поливала клумбу во дворе дома.

Сотрудники быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Он рассказал, что уже успел продать телефон своему другу.

В итоге гаджет был возвращен хозяйке, а на вора завели очередное уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции, которые поймали вора. Фото: МВД Красноярского края

Дочь пожилой женщины поблагодарила сотрудников полиции за их работу: «Мы очень сильно благодарны так и оперативным сотрудникам, так и следователю Димитришиной Ларисе Викторовне и стажеру по должности следователя Ханину Кириллу Олеговичу за внимательность и доброе отношение».