В Красноярске на рабочей неделе будет жарко и дождливо

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 10 по 16 июля будет жарко и дождливо. Прогноз составили синоптики портала GISMETEO.

В понедельник днем в Красноярске ожидается около +26 градусов, малооблачно, без осадков и ветер с порывами до 6 м/с.

Во вторник картина будет похожей – днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а ночью – +15. Будет малооблачно и без осадков, ветер с порывами до 9 м/с.

А вот уже в среду нужно будет взять с собой зонт. 12 июля воздух прогреется до +22 градусов, ожидается дождь и ветер с порывами до 6 м/с.

В четверг дождя не будет. Ожидается +25 градусов, небо ясное, а ветер с порывами до 3 м/с. Ночная температура немного понизится – до +14.

В пятницу, 14 июля, в город снова придет жара. Синоптики ожидают +31 градус днем, ясно и ветер с порывами до 5 м/с.

Выходные начнутся с грозы, дождя и жары.

15 июля в дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ожидается небольшой дождь, гроза и ветер с порывами до 10 м/c. В воскресенье будет малооблачно и +29 градусов днем.