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НовостиПроисшествия9 июля 2023 3:27

Житель Красноярского края установил приложение на телефон и потерял 2 миллиона рублей

Мужчина копил эти деньги 12 лет
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярского края установил приложение на телефон и потерял 2 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное МВД.

Жителю одного из поселков Енисейского района позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг»‎. Злоумышленник рассказал 50-летнему мужчине, что его персональные данные подверглись «атаке» мошенников, а поэтому ему нужно срочно скачать на телефон определенное приложение. Потерпевший последовал всем указаниям. После этого он положил свой телефон на стол, но при этом оставался на связи с мошенником 6 часов. В итоге он лишился накопленных за 12 лет 2 миллионов рублей.

Полицейскими заведено уголовное по статье «Кража». Ведется расследование.