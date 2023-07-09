В Красноярском крае за сутки утонули два человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

8 июля статистика погибших на воде в Красноярском крае пополнилась сразу на две трагедии. Об этом сообщает региональный МЧС.

Первый случай произошел на карьере в районе поселка Мелькомбинат города Канска. Там при купании погиб мужчина.

Еще один мужчина погиб вечером в районе деревни Песчанка Емельяновского района. Он утонул на озере. По сообщениям очевидцев, погибший был пьян.

С начала лета на водоемах края утонули 32 человека. В МЧС еще раз напомнили, что необходимо соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде.