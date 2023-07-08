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НовостиОбщество8 июля 2023 9:52

В Красноярском крае в честь Дня семьи, любви и верности вручили медали самым крепким парам

Их вручают парам, которые прожили вместе не менее 25 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Тамара и Валентин Чугайновы. Фото: krskstate.ru

Тамара и Валентин Чугайновы. Фото: krskstate.ru

7 июля медалями в честь Дня семьи, любви и верности наградили самые крепкие пары Красноярского края. Об этом сообщает минсоцполитики региона.

Награду получили 70 семейных пар из 58 районов края. Одна из таких пар – супруги Валентин и Тамара Чугайновы из Козульского района. Они вместе уже 72 года. Они вырастили троих сыновей. Сейчас у пары пять внуков и семнадцать правнуков. Валентин 44 года проработал на ЖД, а Тамара занималась воспитанием и работой в кооперативе и сельсовете.

Напомним, что медаль «За любовь и верность» вручают супругам, прожившим в браке не менее 25 лет, получившим известность за крепость семьи, воспитавшим детей достойным образом.