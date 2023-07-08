Жителя Красноярского края будут судить за два найденных в болоте ружья

Фото: МВД по краю

В Красноярском крае до суда дошло дело мужчины, который нашел два ружья в болоте. Об этом сообщает МВД по региону.

Началось все с того, что у 58-летнего жителя деревни Белоозерка Шарыповского округа полицейские нашли два неучтенных ружья. Мужчина рассказал, что первое ружье ему досталось от отца в 1985 году.

Тогда он имел на него лецензию. Но в 2010 году уронил оружие в болото. Сельчанин сообщил об этом в лицензионно-сообщительную систему, и лицензию аннулировали.

Через два года мужчина проходил мимо уже засохвшего болота и увидел торчащий ствол. Он вытащил и принес домой. Второе же ружье, по его словам, было найдено в том же болоте через полгода.

Кроме оружия полицейские нашли три бумажные пачки и две банки с порохом, а также 40 патронов разного калибра. Все хранилось незаконно. Теперь за такой арсенал сельчанину придется отвечать в суд.