На семейном отдыхе в Красноярском крае утонула 7-летняя девочка

Фото: СК по краю

7 июля в Саянском районе в озере Арбай утонула 7-летняя девочка. Об этом сообщает СК по Краснояскому краю.

Накануне вечером 36-летний мужчина со своей 37-летней женой и четырьмя детьми, одна из которых – 7-летняя девочка, была приемной, приехали отдохнуть на озеро. Глава семейства с детьми зашел в воду. 7-летняя девочка плавать не умел и спасательный жилет не надевала, но стояла в полутора метре от берега, где вода доходила до колена.

Мужчина же находился в 5-7 метрах от берега, и следил за детьми. Через полчаса он с тремя детьми вышел на сушу. Поняв, что приемная дочь пропала, он с другими отдыхающими пошел ее искать. Тело девочки нашли в двух метрах от берега, она лежала на воде лицом вниз.

Следователи выяняют обстоятельства.