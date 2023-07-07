Из Красноярска в Тайланд открываются прямые рейсы «Аэрофлота»

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Самолеты «Аэрофлота» начнут летать из Красноярска в Тайланд. Первый рейс состоится уже завтра, 8 июля. В дальнейшем самолеты будут летать по направлению дважды в неделю, по средам и субботам.

Из Красноярска самолеты будут долетать до Бангкока, время в пути составит почти 7 часов. На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты – цена стартует от 30 тысяч рублей.

– Благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» жители Дальнего Востока и Сибири смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным, – заявили в компании.