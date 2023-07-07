В Красноярском крае снесли «Город Солнца» общины Виссариона

Фото: прокуратура Красноярского края

В Курагинском районе снесли общину «Церкви последнего завета». Члены секты поклонялись бывшему минусинскому милиционеру Сергею Торопу, который взял себе имя Виссарион и провозгласил себя новым Иисусом. Однако Виссариона и его ближайших сподвижников задержали – сейчас «мессия» ждет суда по делу о создании организации, посягающей на на личность и права граждан, а также по делу о причинении среднего и тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета», созданная Виссарионом, на бумаге была ликвидирована еще в 2020 году. Минлесхоз Красноярского края в суде расторг договор с общиной о безвозмездном пользовании лесным участком, где находился «Город Солнца» виссарионовцев. Однако, как сообщили в прокуратуре, община продолжила существовать в прежнем виде.

– Прокуратура вмешалась снова и потребовала от руководителя регионального управления судебных приставов принять дополнительные меры к исполнению судебного акта о ликвидации. После этого незаконные строения демонтированы и вывезены с земельного участка, – рассказали в ведомстве.