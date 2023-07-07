В Хакасии массово отравились школьники, которые приехали в регион на соревнования

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В Хакасии произошло массовое отравление школьников. Как сообщили в СК, группа учащихся прибыла из Кемеровской области для участия в спортивных сборах. Школьники питались в гостинице спортивной школы – вскоре после обеда они почувствовали симптомы отравления.

В ведомстве сообщили, что большинство из учащихся отравились легко и были отправлены на амбулаторное лечение. Однако один взрослый и один школьник попали в больницу.

– В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в СК.