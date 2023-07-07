В Красноярском крае пожарный в свой выходной спас соседей из огня

Фото: служба спасения Красноярского края

Житель поселка Первоманск, и по совместительству пожарный Андрей Цанг спас своих соседей от пожара. В свой выходной мужчина занимался делами по хозяйству и заметил, что на соседнем участке загорелась баня. Из-за сильного ветра огонь вот-вот грозил перекинуться на жилой дом.

Цанг побежал будить соседей, попутно названивая коллегам. Ему удалось вывести из дома семью с двумя детьми, а спустя считанные минуты подъехал пожарный расчет. К этому моменту Андрей уже занимался тушением самостоятельно.

– Пока коллеги ехали, Андрей вместе с хозяином дома приступил к первоочередным действиям. Пожарные прибыли через 2 минуты после вызова и быстро ликвидировал возгорание. Если бы сообщение о пожаре поступило чуть позднее, огонь мог перекинуться на летнюю кухню, которая пристроена вплотную. Так как погода была ветреная, то пламя могло перейти и на жилой дом, в котором мирно спали хозяева, – рассказали в службе спасения.