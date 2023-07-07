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НовостиОбщество7 июля 2023 11:00

В Красноярском крае на озере Большое стартовали парусные гонки

На соревнования приехали 50 юных спортсменов из разных регионов Сибири
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Министерство спорта Красноярского края

Фото: Министерство спорта Красноярского края

7 июля в Красноярском крае на озере Большое стартовали парусные гонки. В соревнованиях участвуют 50 юных спортсменов из разных регионов Сибири. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Сибирский бриз» на Кубок главы Шарыповского округа начались в 13:00. На озеро приехали спортсмены от 8 до 16 лет. До 11 июля они проведут, как минимум, по пять гонок. Отмечается, что швертботы класса «Оптимист» были предоставлены организаторами.

11 июля проведут парад закрытия. На него можно будет посмотреть в 13:00.