Эксперты: темпы выдач ипотеки в июне превысили значения рекордного июня 2021 года

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В июне жители Сибири оформили 3,6 тысяч жилищных кредитов на 13,8 млрд рублей. Это на 15% больше чем в мае – такую статистику приводят эксперты ВТБ. За первое полугодие текущего года банковские выдачи ипотеки в СФО достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область. Красноярский край и республика Хакасия занимают вторую строчку, а замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область. Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года - на 300 тысяч рублей.

«Мы наблюдаем, что ипотечный рынок растет на протяжении всего первого полугодия. За 6 месяцев банк в Красноярском крае и республике Хакасия предоставил жителям 690 жилищных займов на 10,8 млрд рублей. Из них около трети приходится на льготную ипотеку. Июнь стал самым продуктивным, опередив по объему выдач июнь самого успешного для ипотечного рынка 2021 года. Дальнейшее развитие будет определять интерес населения к готовому жилью, ввод новых объектов жилищного строительства, а также спрос на индивидуальное домостроение, который сегодня активно растет», - прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Наталья Табаринцева.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.