Скриншот: документ администрации Красноярского края

7 июля Красноярская администрация представила рекомендации по размещению кондиционеров и оформлению лоджий. Документ разместили на сайте мэрии.

Рекомендации предназначены для застройщиков и организаций, которые занимаются ремонтом фасадов. Однако ознакомиться с документом может любой желающий.

– Самый частый вопрос, касающийся дополнительного оборудования, – как правильно разместить на фасаде наружные блоки кондиционеров. В разработанном документе этот нюанс раскрывается подробно. Они должны размещаться по одним горизонтальным и вертикальным осям, – говорит Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры.

Скриншот: документ администрации Красноярского края

Руководство снабдили иллюстрациями, которые наглядно показывают, как нужно работать с визуальным обликом здания в Красноярске. Например, над входами нужно устанавливать одинаковые по цвету и форме козырьки.

Почитать про все рекомендации можно на сайте администрации.