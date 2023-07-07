В Красноярске погода изменится на выходных

Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске изменится погода, вернутся дожди. Такой прогноз составил портал GISMETEO.

В субботу днем все еще будет жарко – до +29 градусов. Однако синоптики обещают небольшой дождь и переменную облачность. Ночью похолодает до +18 градусов. Сильного ветра не будет.

В воскресенье же дневная температура составит около +25 градусов, ночью – те же +18. В этот день уже ожидается гроза, ливень и в целом будет облачно. Возможно усиление ветра до 8 метров в секунду.