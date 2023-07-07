Фото: администрация Красноярского края

7 июля в Красноярском крае 14 груженых самосвалов испытали Высокогорский мост. Об этом сообщает региональная администрация.

Напомним, что совсем недавно, а именно 5 июля, на объекте завершили укладку асфальта. Общая протяженность заасфальтированной дороги составила более 4 километров. Теперь же для моста настало время серьезный испытаний. 14 груженых самосвалов с полной массой каждого выстроили на мосту в разном порядке для измерения прогиба пролетов и общих перемещений конструкций. Отмечается, что каждая машина весила 35 тонн, а максимальная нагрузка находящейся на мосту техники составила внушительные 490 тонн. Благодаря таким проездам специалисты смогли замерить колебания пролетов и скорость их затухания.

Фото: администрация Красноярского края

– Такие испытания проводятся только на крупных мостовых сооружениях, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам индивидуального проектирования, – отметил Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Теперь осталось дождаться результатов всех испытаний, Специальной комиссии предстоит вынести оценку о возможности сдачи Высокогорского моста.

Фото: администрация Красноярского края

Мост строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с сентября 2020 года. Протяженность готового сооружения составит почти 1200 метров, а вес пролетных строений - более 8000 тонн. Проезжая часть будет двухполосной. Расчетная скорость движения транспорта по мосту ориентировочно составит 80 км/ч. Стоимость работ — более 7 миллиардов рублей.

Добавим, что сдача Высокогорского моста была запланирована на декабрь 2023 года. Решение о досрочной сдаче объекта в эксплуатацию будет принято после завершения всех строительных работ, испытаний, а также получения разрешений от надзорных органов.

Седьмой по счету в Красноярском крае мост через Енисей (а всего – девятый, с учетом мостов в Кызыле и Абакане) окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и обеспечит круглогодичную транспортную связь с центром региона.