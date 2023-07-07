В России стартовал пилотный проект по обеспечению безопасности речных путей

Навигация на Каме. Фото предоставлено kamvodput.ru

В России запустили в работу проект по обеспечению безопасного прохождения пассажирских и грузовых судов по водным путям. Пилот уже проходит испытания в Камском бассейне. Специальная программа разработана МегаФоном. Как она работает? Плавучие навигационные знаки по сети оператора передают информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях специалистам Администрации Камского бассейна внутренних водных путей, а те, в свою очередь, исходя из ситуации, принимают оперативные решения. ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов – в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

- Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий, – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина.

Река Кама и ее притоки – часть Единой глубоководной системы европейской территории России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Отметим, что Красноярская железная дорога входит в состав Транссибирской магистрали. Так, за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 млн тонн груза и более 120 тысяч человек.

- Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. Оператор обеспечивает связь на этой территории, поэтому его сеть также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки, – рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.