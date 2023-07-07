В Красноярском крае нашли тело утонувшего 16-летнего подростка в реке Чадобец

Фото: Служба спасения

В Красноярском крае нашли тело утонувшего накануне 16-летнего подростка в реке Чадобец. Как сообщили в пресс-службе СК, его обнаружили волонтеры в 50 метрах от места гибели ниже по течению.

Молодой человек приехал купаться из соседней деревни Тагара вместе с тремя приятелями. Он плохо плавал, поэтому не заходил на глубину и плескался на мелководье. Однако в какой-то момент мальчик случайно ступил на глубину, начал тонуть, и течением его унесло от берега. Подростка пытался спасти очевидец, но не успел.

Как отметили в МЧС, молодой человек погиб, купаясь в реке Чадобец. Это уже девятый случай с несовершеннолетним с начала купального сезона. Всего же в реках и водоемах региона утонули уже 27 человек.

Сейчас следователи СК проводят проверку. Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти парня.