Красноярские полицейские в Сочи задержали мужчину, укравшего мобильник из открытого окна машины

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Полицейские из Красноярска, находясь в командировке в Сочи, помогли коллегам задержать похитителя смартфона. Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина увел телефон через открытое окно автомобиля.

Пока 54-летний мужчина сидел в своей припаркованной машине, незнакомый ему молодой человек через открытое окно неожиданно схватил сотовый телефон, который лежал на панели управления и скрылся. Позже, житель города Сочи пришел в отдел полиции, где и рассказал о краже своего телефона. Ущерб, который понес мужчина, составил 15 тысяч рублей.

Полицейские, приехавшие на место преступления, опросили очевидцев. По камерам системы «Безопасный город» оперативники совместно с коллегами из Красноярска отследили похитителя и поймали его на одной из улиц. Им оказался 26-летний молодой человек из Волгоградской области.

Смартфон изъяли и вернули его владельцу.

Похитителя арестовали и завели уголовное дело по статье «грабеж».