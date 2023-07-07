В Красноярске замглавы Дома культуры заставлял сотрудников возвращать премии якобы для покупки баянов

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В Красноярске заместитель директора Дома культуры «Свердловский» заставлял подчиненных возвращать поулченные премии, якобы для покупки баянов и светодиодных экранов. Как сообщили в СК, таким образом он «отобрал» 384 000 рублей.

Все происходило с ноября 2018 до мая 2020 года. В это время особо отличившимся сотрудникам ДК начисляли стимулирующие выплаты за успехи в работе. Заместитель директора решил, что может на этом нажиться – и начал обрабатывать сотрудников. Регулярно он заставлял их возвращать полученное, уповая на то, что в ДК не хватает баянов, светодиодных экранов и прочего оборудования. Финансирование маленькое, а покупать нужно.

В отношении находчивого руководителя завели уголовное дело по статье «мошенничество». В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.