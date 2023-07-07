Студенты красноярских вузов проходят практику на крупных предприятиях края

Артур Пооль Фото: ИВАНОВА Диана

Лето – не только беззаботное время для отдыха, но и возможность получить практический опыт по профилю своей специальности. Студенты различных учебных заведений Сибири после сдачи курсовых экзаменов вышли на практику на предприятия края. Так, ребята из Университета Решетнева набираются опыта на Красмаше, Красцветмете, Ванкоре, а будущие энергетики выбирают прохождение практики на гидроэлектростанциях. В цехах, службах и отделах Богучанской ГЭС работают студенты – будущие инженеры и менеджеры, изучающие энергетику и электротехнику, промышленное и гражданское строительство, экономику предприятий и организаций, обслуживание машин и оборудования и даже будущие специалисты по ремонту автомобилей и гостиничному делу. Среди студентов есть и жители Кодинска, уже знакомые со станцией, и приехавшие из других регионов. Студент Саяно-Шушенского филиала СФУ Артур Пооль, который обучается по специальности «Гидроэнергетика и электротехника», сейчас знакомится с работой Группы режимов и сопровождения рынка Оперативной службы. Для него это уже вторая практика и третья гидроэлектростанция, на которой он побывал, но именно Богучанская ГЭС понравилась настолько, что уже хочется стать ее сотрудником.

- Когда в университете прослушал лекции, прочитал книги и сдал экзамен, кажется, что все понял. В реальной жизни и понятнее, и гораздо интереснее – на практике оказалась гораздо лучше, чем в ожиданиях. Сравнивать станции по техническим параметрам нельзя, у каждой свои особенности, и я очень жду экскурсию по цехам и службам, чтобы своими глазами увидеть то, о чем раньше только читал и слышал на лекциях, - говорит будущий инженер Артур Пооль.

Как и для постоянного персонала, для всех практикантов работа на станции начинается с вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. Сроки прохождения практики в зависимости от специальности составляют от двух недель до двух месяцев. В течение этого времени сотрудники станции передают студентам опыт и практические навыки работы на современном оборудовании. Завершается практика подготовкой и защитой отчета, который в будущем может стать частью дипломной работы. Кстати, отработка практики на предприятиях – прекрасная возможность показать свои умения, зарекомендовать себя и даже получить приглашение на работу после окончания вуза или техникума. Например, на Богучанской ГЭС уже есть сотрудники, которые пришли работать сюда после практики.