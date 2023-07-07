Спрос на автокредиты у красноярцев растет шестой месяц подряд

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Сибиряки в июне заключили на 30% сделок больше, чем в мае – об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. Всего с начала года банк оформил 4,4 тысяч автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей, в причем больше всего средств выдано в Красноярском крае.

Эксперты отмечают, что на фоне дефицита новых автомобилей, основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом, их доля в структуре выдач июня - 75%. В условиях роста стоимости новых машин средний размер автокредита вырос на 5%, до 1,14 млн рублей.

Наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили Lada – c ними в январе-июне банк проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia, Omoda, Hyundai. Замыкает топ-5 авто марки Changan.

«Спрос на автокредиты в Красноярском крае и республике Хакасия растет шестой месяц подряд. В июне жители этих регионов оформили в ВТБ более 300 займов на сумму свыше 390 млн рублей. Заемщики отложили покупку авто в прошлом году из-за изменений в отрасли и реализуют свои планы сейчас. Рынок наполняется китайскими брендами, расширяется производство отечественных марок. Влияние также оказывает увеличение доли дилеров на рынке автомобилей с пробегом с пробегом и появление новых финансовых программ, позволяющих оперативно их приобрести», – отмечает Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.

В целом по оценке банка, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года.