Перекрытые участки. Схема: СГК

В Красноярске частично перекроют улицу Бограда из-за ремонта теплосети. Об этом сообщает СГК в своих социальных сетях.

Ограничения начнутся уже 7 июля с 20:00. С неудобствами красноярцам придется смириться до 16 июля 8:00. Движение будет перекрыто сразу по двум полосам на участке от Бограда, 134 до перекрестка с улицей Профсоюзов.

Отмечается, что сохраняется перекрытие на участке Бограда от Робеспьера до Декабристов. Автомобилистам предлагают пользоваться объездом по улицам Маркса и Дубровинского.

Движение ограничили из-за ремонта теплосети.