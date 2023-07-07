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НовостиОбщество7 июля 2023 5:32

В Красноярске частично перекроют улицу Бограда из-за ремонта теплосети

Ограничения начнутся уже 7 июля
Вячеслав КУИМОВ
Перекрытые участки. Схема: СГК

Перекрытые участки. Схема: СГК

В Красноярске частично перекроют улицу Бограда из-за ремонта теплосети. Об этом сообщает СГК в своих социальных сетях.

Ограничения начнутся уже 7 июля с 20:00. С неудобствами красноярцам придется смириться до 16 июля 8:00. Движение будет перекрыто сразу по двум полосам на участке от Бограда, 134 до перекрестка с улицей Профсоюзов.

Отмечается, что сохраняется перекрытие на участке Бограда от Робеспьера до Декабристов. Автомобилистам предлагают пользоваться объездом по улицам Маркса и Дубровинского.

Движение ограничили из-за ремонта теплосети.