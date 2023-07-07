Фото: МВД Красноярского края

В Красноярском крае предприниматель незаконно вырубил лес на 4 миллиона рублей. Об этом сообщаем региональное МВД.

Полиция смогла установить, что 41-летний мужчина договаривался с жителями Курагинского района о передаче ему права на заготовку древесины, которая предназначалась для нужд местного населения. Затем он спокойно вырубал деревья, а после этого продавал спиленную древесину по рыночной цене. Ее общий объем составил 600 кубометров.

Сейчас на мужчину завели четыре уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».