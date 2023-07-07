Фото: «Управление дорог | Красноярск»‎

6 июля в Красноярске на улице Алексеева нанесли дорожную разметку. Об этом сообщили в городском управлении дорог.

Жители района просили разметить участок от улицы Водопьянова до Авиаторов и от Армейской до Водопьянова. Дорожники говорят, что «‎отсутствие белых полосок путало водителей при движении автомобилей с ул. Армейская»‎. Теперь их путь стал заметно безопаснее.

Помимо этого, специалисты нанесли продольную разметку на улицах Семафорная, Калинина, Астраханская, Паровозная, Крылова, Песочная и других. Зебры и стоп линии появились на улицах Караульная, Калинина,Мужества, Аэровокзальная, Ломоносова, Полигонная и других.