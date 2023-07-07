В Красноярске 7-летний мальчик заразился клещевым эрлихиозом после прогулки в центре города

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В Красноярском крае выявлен второй случай заболевания эрлихиозом в этом году. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, всего от клещей с начала сезона пострадали более 14 000 человек.

Эрлихиозом заразился 7-летний мальчик из Красноярска. Клещ был снят после прогулки во дворе дома на Революции в центре города. Спустя 10 дней у ребенка проявились симптомы инфекции, его госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Отметим, что за прошедшую неделю в крае зафиксировано еще несколько десятков заражений клещевыми инфекциями: у 24 человек подтвердился энцефалит, 12 заразились боррелиозом, 2 — сибирским клещевым тифом.