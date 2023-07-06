В Красноярске нашли двух подростков из Канска, которые пропали девять дней назад

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске полицейские отыскали подростков, которые пропали 27 июня. 14-летние мальчики каким-то образом добрались из Канска в Красноярск. Там их и обнаружили красноярские полицейские.

Следователи установили, что 14-летний Олег Терентьев ушел из дома около 16 часов дня, а спустя три часа из дома сбежал и 15-летний Савелий Шпак. После этого парни вместе уехали в Красноярск, о чем узнали правоохранители, и разослали ориентировки красноярским коллегам.

Как рассказали в МВД, правоохранители нашли их на правобережье. Более точных данных пока нет, сейчас парней доставили в отдел полиции.

– Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробности уточняются, – добавили в ведомстве.