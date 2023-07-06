Стресс, школа или невезение: родители назвали причины неудовлетворительных результатов детей на ЕГЭ

Каждый пятый родитель нанял в качестве репетитора для подготовки ребенка к ЕГЭ школьного учителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики исследовательского центра A2:Research совместно со специалистами онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (от Skyeng) провели исследование* среди родителей, чьи дети занимались дополнительной подготовкой к ЕГЭ с репетиторами и онлайн-школами. Четверть опрошенных (26%) позитивно оценили результаты детей на экзаменах.

По данным опроса А2, каждый восьмой (12%) школьник, который дополнительно готовился к ЕГЭ, сдал экзамены на 90 баллов и выше. Среди родителей, чьи дети успешно сдали экзамены, 45% также отметили, что хорошие результаты ЕГЭ позволят им получить скидку на обучение в вузе.

Тем не менее больше половины (56%) мам и пап признались, что ожидали лучших результатов на ЕГЭ. Среди главных причин неудачи на экзаменах родители отметили стресс (65%), невезение (63%) и работу школьных учителей.

Каждый пятый родитель (20%) нанял в качестве репетитора для подготовки ребенка к ЕГЭ школьного учителя. Возможно, именно с этим связано общее недовольство большинства участников опроса преподавателями из обычной школы – 71% недовольных результатами родителей считают их главной причиной низких баллов. Интересно, что успехи на ЕГЭ мамы и папы, довольные результатами, в большинстве случаев связывают с работой школьных учителей (47%), преподавателей онлайн-школ (32%), талантом и знаниями самого ребенка (18%)