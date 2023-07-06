В Красноярском крае с начала лета утонул девятый ребенок

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае произошло очередное ЧП на воде. По данным МЧС, в районе поселка Заледеево Кежемского района утонул 17-летний подросток. Подробности происшествия пока неизвестны, его тело ищут.

Обновлено: по данным СК, молодой человек приехал купаться из соседней деревни Тагара вместе с тремя приятелями. Он плохо плавал, поэтому не заходил на глубину и плескался на мелководье. Однако в какой-то момент мальчик случайно ступил на глубину, начал тонуть, и течением его унесло от берега. Подростка пытался спасти очевидец, но не успел.

Как отметили в МЧС, молодой человек погиб, купаясь в реке Чадобец. Это уже девятый случай с несовершеннолетним с начала купального сезона. Всего же в реках и водоемах региона утонули уже 27 человек.

– Подросток купался на несанкционированном пляже. Запомните, что плавать там нельзя не просто так! Эти места очень опасны! – добавили в МЧС.