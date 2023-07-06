На СВО погибли два уроженца Хакасии

Роман Ткачев и Виктор Казьмин. Фото: администрация Абакана/ВГТРК "Хакасия"

В ходе СВО погибли двое уроженцев Хакасии – Роман Ткачев и Виктор Казьмин. Ткачев родился в Абакане, прошел контрактную службу в начале нулевых, а после начала спецоперации сам вызвался добровольцем. Казьмин родился в Усть-Абакане, прошел срочку и был мобилизован.

42-летний Ткачев, по словам родных, после начала СВО «везде писал, везде обращался», чтобы его взяли на службу. В итоге мужчине удалось подписать контракт – на спецоперацию он отправился стрелком БМП. Незадолго до гибели он успел спасти сослуживца и оказать ему первую помощь. 23 июня стало известно о его гибели.

27-летний Виктор Казьмин родился в семье телеоператора ГТРК «Хакасия», после окончания школы поступил в красноярский аграрный университет. После учебы, в 2017 году, его забрали на срочную службу, а в 2022 году мобилизовали. Мужчина служил помощником гранатометчика в десантно-штурмовом батальоне и погиб 24 июня.

Прощание с Виктором Казьминым состоится в Минусинске 7 июля, с 11 до 12 часов в Центре культурного развития. Прощание с Романом Ткачевым также пройдет 7 июля в Абакане, с 11 до 12 в зале прощаний на Кожевенной, 34.