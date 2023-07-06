Врио главы Красноярского края Михаил Котюков поздравил победителей регионального конкурса «Семья года»

Фото: правительство Красноярского края / Александр Черных

6 июля врио главы Красноярского края Михаил Котюков поздравил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2023». Об этом сообщает региональная администрация.

В Красноярском крае конкурс проходит уже в седьмой раз. В 2023 году заявки для участия прислали 179 семей. Жюри нужно было определить победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

– Спасибо вам за воспитание детей, за сохранение памяти о своих предках, за любовь к Родине. Эти традиционные духовно-нравственные и семейные ценности позволяют нашей стране сохранять суверенитет и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, с Днем семьи, любви и верности, – сказал Михаил Котюков, обращаясь к семьям.

Перед награждением глава региона побывал в гостях у семьи Олехновичей, которые позже стали победителями в номинации «Многодетная семья».