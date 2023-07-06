На Таймыре мужчина через дверь застрелил ломившегося к нему в квартиру знакомого

Фото: СК по краю

4 июля в поселке Новая на Таймыре местный житель застрелил знакомого, который пытался попасть к нему в квартиру. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Посреди ночи к 49-летнему мужчине домой пришел знакомый, с которым раньше у него не ладились отношения, с собой он взял приятеля. Намерения у них явно не были добрыми: оба были пьяны, пытались насильно попасть в жилище, требовали от того выйти.

Хозяин квартиры разговаривать с непрошенными гостями не желал. Он взял карабин «Сайга-М» и выстрелил в деревянную дверь. В итоге один из мужчин погиб от ранения в живот.

В отношении стрелявшего завели уголовное дело по статье «убийство». Он задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения.