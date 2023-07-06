В зоне спецоперации погиб мобилизованный житель Красноярского края

Фото: администрация города Минусинска

Житель Красноярского края погиб на СВО. Об этом сообщает администрация города Минусинска.

27-летнего Виктора Казьмина мобилизовали в сентябре 2022 года. Он служил помощником гранатометчика в десантно-штурмовом батальоне. Погиб рядовой 24 июня 2023 года.

Виктор Казьмин родом из поселка Усть-Абакан Республики Хакасия. После окончания школы он поступил в Красноярский государственный аграрный университет и учился по специальности «Механизация сельского хозяйства». Срочную службу проходил в должности механика-водителя многоосных дизельных автомобилей.

Прощание с бойцом пройдет в Минусинске 7 июля с 11.00 до 12.00 в Центре культурного развития, который находится на улице Народная, 17.