Фото: тг-канал «Красноярский край официально»‎

В Красноярском крае за 2023 год восстановлено 24 воинских захоронения. Об этом сообщает администрация региона.

Памятники восстанавливают в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Из бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей. На эти деньги будут отремонтированы 34 воинских захоронения, установят 34 мемориальных знака и нанесут на конструкции 20 имен погибших. Сейчас работы проведены на 24 захоронениях.

На все памятники наносится QR-код. Через него жители края могут узнать о боевом подвиге погибшего воина.

– В крае программа реализуется с 2019 года. За это время было восстановлено 249 воинских захоронений на общую сумму более 19 млн рублей. Впереди ещё много работы, которую мы ведем совместно с муниципалитетами, – отметил Александр Ананьев, исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.