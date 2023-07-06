Скриншот: видео МВД Красноярского края

6 июля в Ачинске лихач устроил погоню с полицейскими и врезался в светофор. Видеороликом делятся в МВД по Красноярскому краю.

Погоня началась утром. Дорожные полицейские заметили двигающийся на маленькой скорости «Ауди» по улице Профсоюзная. Стражи порядка решили остановить машину для проверки, но водитель на законные требования не отреагировал и попытался скрыться.

Мужчина петлял по дворам города, однако его остановил светофор на улице Ленина. Житель Ачинска не справился с управлением и врезался в него.

В результате ДТП никто не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. Теперь его ждет административная ответственность.