В Канске пропали двое подростков

Фото: СК по краю

27 июня в Канске Красноярского края без вести пропали двое подростков. СК по краю завел уголовное дело по статье «убийство».

Ребят разыскивают уже неделю. 14-летний Олег Т. ушел из дома на переулке Единения примерно в 16:00, а Савелий Ш. – из дома на улице Калинина в 19:00. Следователи сообщают, что они являются друзьями.

В МВД передают, что зона поиска расширилась до всего Красноярского края. Если вам известно что-то о местонахождении подростков, позвоните по телефонам 8-391-227-06-45 или 112. Анонимность гарантируется.