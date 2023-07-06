Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей Красноярского края предупреждают о жаре. Сообщение оставлено на сайте Среднесибирского УГМС.

По данным синоптиков, 7 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается до +32 градусов. Сегодня, 6 июля, тоже будет жарко – +30 градусов. Кроме этого, в Туруханском районе, Эвенкии, а также в горах на юге региона могут быть грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярцам рассказали, как не перегреться в жару

Несколько советов дали специалисты Роспотребнадзора Красноярского края. (подробнее)