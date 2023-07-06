Житель Минусинска организовал в квартире наркопритон за дозу

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В Минусинске задержали местного жителя, который за дозу наркотиков устроил притон дома. Об этом сообщают МВД по Красноярскому краю.

46-летний мужчина постоянно предоставлял свою квартиру приятелям-наркоманам. В обмен на это ему также давали дозу запрещенных веществ. В итоге домой к минусинцу приехали полицейские, которые задержали четырех человек.

В отношении гостей завели административку за «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». На хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».