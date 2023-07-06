В Красноярске 8 июля пройдет традиционная донорская акция «Капля добра»

Фото: сайт администрации Красноярска

8 июля в Красноярске пройдет традиционная донорская акция «Капля добра». Об этом сообщает администрация города.

Сдать кровь можно будет с 10:00 до 14:00 в волонтерском центре «Доброе дело», который находится на улице Красномосковская, 42. Там будет работать выездной комплекс и бригада врачей. Стать донором может любой желающий от 18 лет, не имеющий противопоказаний. От участников требуется предварительная регистрация.

– Донорская акция «Капля добра» проходит в «Добром деле» уже 8 лет. За это время 1500 доноров сдали кровь и помогли нуждающимся в ней людям. Для участников акции созданы комфортные условия: уютная зона отдыха с настольными играми, кроссвордами и интерактивами, – отметила Вероника Шлёнская, куратор акции.

Подробнее об акции можно узнать в официальной группе «Доброе дело» или по телефону: 205-20-19.