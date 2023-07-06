Для Богучанской ГЭС установлен режим работы в июле

Диапазон расходов через гидроагрегаты станции составит от 3300 до 4100 кубометров воды в секунду; в июне действовал диапазон 3100-4100 кубометров в секунду. Такой режим работы позволит поддерживать стабильный уровень верхнего бьефа Богучанского водохранилища и обеспечить на Ангаре судоходные уровни: не ниже 0 см по водопосту «Богучаны» и не ниже 180 см по водопосту «Татарка».

Напомним, из-за низкой температуры воздуха в апреле и мае 2023 года паводок в районе Богучанской ГЭС начался позднее обычных сроков, но благодаря большому количеству осадков и быстрому таянию снега стал многоводным. Благодаря этому 28 мая достигнута рекордная суточная выработка Богучанской ГЭС – 71,85 млн. кВт.ч; предыдущий рекорд, установленный 16 февраля 2022 года, составлял 63,68 млн. кВт.ч.

В июне благодаря осадкам боковая приточность в водохранилища Ангарского каскада оставалась высокой, в отдельные дни приток в Богучанское водохранилище превышал 1200 кубометров в секунду. Это позволило наполнить водохранилища после зимней сработки, но потребовало от ЕнБВУ и энергетиков повышенного внимания к гидрологической обстановке. Средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в июне составили более 3690 кубометров в секунду, что позволило выполнить все требования по обеспечению навигации и план производства электроэнергии.

По состоянию на 5 июля уровень воды в Богучанском водохранилище находился на отметке 207,67 м. Уровень Ангары в нижнем бьефе в первые дни июля стабилизировался на отметке 138,78 м.

НАША СПРАВКА

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Фото: Богучанская ГЭС