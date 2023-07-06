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НовостиНедвижимость6 июля 2023 5:03

В Кировском и Ленинском районах Красноярске на два дня отключат холодную воду

Из-за ремонта насосного и электротехнического оборудования
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинском и части Кировского районах Красноярска на двое суток отключат холодную воду. Об этом сообщает КрасКом.

Без воды жителям районов придется обходиться с 23:00 часов 7 июля до 23:00 9 июля. В этом время рабочие будут ремонтировать насосы и электротехническое оборудование.

Отключение холодной воды в Кировском районе затронет участок между Енисеем, железной дорогой и улицей Затонская, а также в Суворовском. Потерпеть двое суток придется и жителям Березовки.

При этом 20-я больница, Мичуринский микрорайон и Красмаш будут питаться водой от Верхне-Атамановского водозабора.