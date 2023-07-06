Фото: «Управление дорог / Красноярск» в социальных сетях

В Красноярске на проспекте Ульяновский появится смотровая площадка. Об этом сообщают в городском Управлении дорог.

Рабочие уже приступили к строительству будущей конструкции. Скоро красноярцы смогут с комфортом наслаждаться красивым видом на Енисей, остров Татышев и, конечно же, горы. Сейчас возле смотровой площадки высаживают цветы, деревья и кустарники.

Благоустройство берега вдоль проспекта Ульяновский – это продолжение работы, начатой еще в прошлом году. Отмечается, что жители города сами выбрали это место для преображения на голосовании по федеральной программе «Комфортная городская среда»‎.