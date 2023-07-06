В Красноярске состоялось заседание межведомственной координационной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности населения края

Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств Правительства Красноярского края, представители государственных учреждений и муниципальных образований.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Красноярского края – министр финансов края Владимир Бахарь, выступая перед коллегами отметил:

- Цель программы повышения финансовой грамотности — информирование и вовлечение всех жителей края, а также поиск новых подходов для формирования финансовой культуры населения.

Елена Лапко, управляющий Отделением СФР по Красноярскому краю рассказала про многолетний опыт участия фонда в реализации программы «Повышение финансовой грамотности населения Красноярского края»:

- Специалисты СФР проводят регулярные занятия по финансовой, пенсионной и социальной грамотности в школах, ВУЗах, центрах общения старшего поколения, на предприятиях и в общественных организациях, а также в социальных сетях. Мы идем туда, где есть наши клиенты, поэтому сегодня уделяем большое внимание работе в социальных сетях и телеграм-канале Отделения фонда: публикуем новости, видео, делаем пошаговые инструкции, консультируем граждан. С внедрением новейших технологий граждане все чаще обращаются за госуслугами в электронном виде. Впрочем, как и за консультациями. И это совершенно справедливо. Я считаю, что в эпоху цифровой трансформации все и каждый должны владеть навыками использования гаджетов для взаимодействия с окружающим миром. Поэтому так важно массово повышать компьютерную, финансовую, пенсионную и социальную грамотность населения. Люди должны уметь правильно работать с источниками информации, а также знать, как не стать жертвой мошенников, и конечно, что им положено от государства и на каких основаниях.

ОСФР продолжает участие в реализации краевой программы по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности и развитию финансовой культуры на территории региона. В 2023 году сотрудники регионального отделения провели более ста различных мероприятий по повышению финансовой грамотности среди школьников и граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе в региональных Центрах общения старшего поколения.

Автор: Нина Бондарчук

Фото: Пресс-служба ОСФР по Красноярскому краю