Фото: администрация Красноярска

В Красноярске может появиться детская площадка в виде пограничной заставы. Идею предложили жители города на урбан-форуме.

Красноярцы обсудили предстоящее благоустройство сквера Молодежный, расположенного на пересечении проспекта Металлургов и улицы Воронова. Ранее общественное пространство стало лидером рейтинга объектов, которые будут отремонтированы в городе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Более 29 тысяч жителей Красноярска проголосовали за благоустройство этой территории.

Фото: администрация Красноярска

Любители животных предложили создать в сквере площадку для выгула питомцев. Их идея не нашла поддержки.

– Многие жители называют сквер «Молодёжный» ещё и сквером Пограничников. Поэтому при обсуждении благоустройства большое внимание уделялось тому, чтобы сохранить данную тематику. К примеру, красноярцы предложили разработчикам проекта предусмотреть детскую площадку в виде пограничной заставы. Идея очень хорошая, – высказалась Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Отмечается, что в урбанистическом форуме приняли участие более 60 активистов.