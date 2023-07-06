Фото: администрация Красноярска
В Красноярске может появиться детская площадка в виде пограничной заставы. Идею предложили жители города на урбан-форуме.
Красноярцы обсудили предстоящее благоустройство сквера Молодежный, расположенного на пересечении проспекта Металлургов и улицы Воронова. Ранее общественное пространство стало лидером рейтинга объектов, которые будут отремонтированы в городе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Более 29 тысяч жителей Красноярска проголосовали за благоустройство этой территории.
Фото: администрация Красноярска
Любители животных предложили создать в сквере площадку для выгула питомцев. Их идея не нашла поддержки.
– Многие жители называют сквер «Молодёжный» ещё и сквером Пограничников. Поэтому при обсуждении благоустройства большое внимание уделялось тому, чтобы сохранить данную тематику. К примеру, красноярцы предложили разработчикам проекта предусмотреть детскую площадку в виде пограничной заставы. Идея очень хорошая, – высказалась Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.
Отмечается, что в урбанистическом форуме приняли участие более 60 активистов.